李明川公開「超狂含金量天后宴」合照 張清芳帥兒罕見現身

知名造型師李明川。(圖／陳俊吉攝)

知名造型師李明川在演藝圈以美妝造型聞名，如今橫跨主持、唱片領域，發展相當多元，在圈內擁有好人緣的他，交友圈相當廣闊，日前公開出席一票大咖藝人飯局的合照，讓網友驚呼：「含金量好重」。

李明川在臉書曬出一張合照，接著表示：「謝謝天后姐姐們，都記得帶我出門吃飯聊天」，照片中只見星光熠熠，像是「綜藝教母」張小燕、歌壇天后張清芳、葉璦菱以及李翊君，還有在主持界赫赫有名的方芳芳和利菁，都是這次聚會的重量級成員，此外，在後排有位樣貌俊俏的帥哥格外引人關注，仔細一瞧，就是張清芳的寶貝兒子。

照片曝光後，引起網友陣陣驚呼：「含金量好重的一餐」、「真的是『天后』趴，眼睛快睜不開惹」、「好羨慕老師，有人帶你出去吃飯」、「你太幸福了，羨慕啦」、「交到大方的好友真好」、「備受寵愛的小弟弟」、「在演藝圈人緣真好」、「可以拿出來炫耀一輩子」，眼見有酸民嘲諷：「一群老妖婆」，李明川則是高EQ回應：「我就當作是另類的稱讚」，好心情絲毫不受影響。

