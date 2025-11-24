李明川勇敢告白被無視 讓他夢碎又心碎

李明川近來翻唱黃韻玲的歌曲〈沒有你的聖誕節〉，回想起國三情竇初開，沒想到勇敢告白後對方就不再理他，讓他當時夢碎又心碎，「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛。」

原唱黃韻玲聽過新版本後表示：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」並告訴李明川：「你翻唱的都是你有記憶的歌，你的感情都是當時的你，只是如今你有了人生的歷練，這些會把你的歌聲捏成你想要的樣子。」讓李明川大受感動，「雖然我不是音樂科班出身，但我從小聽小玲姐的歌長大，她多樣化且充滿實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響著我。」

為配合歌曲主題，新歌MV在新北歡樂耶誕城拍攝，恰巧遇到鳳凰颱風來襲，團隊排除萬難在風雨中取景。由於曲風輕快，李明川要詮釋「愉悅向前走」跟「開心地跳舞」情景，為避免跌倒，他只能讓雙腳使勁地「咬」著鞋子，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，只得乖乖找醫生針灸。

李明川翻唱黃韻玲的經典歌。（圖／產值娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導