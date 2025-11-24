李明川告白遭拒「夢碎又心碎」 拍MV舊疾復發

李明川（左）翻唱黃韻玲的〈沒有你的聖誕節〉。產值娛樂提供



李明川推出第5首翻唱歌〈沒有你的聖誕節〉，顛覆黃韻玲1988年的原唱版本，他透露第1次聽這首歌正是情竇初開的國三，「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是1個人過」。

其實李明川已有點想不起來當時是否正失戀中，「只記得那個時期我一直在單戀跟失戀，一直都在跟自己的想像談戀愛」。印象最深的1次是勇敢告白後對方就不再理他了，「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛」。黃韻玲附和：「音樂最奇妙的地方，就是不管你什麼時候再聽，都會把你最初聽到的情緒留在裡面，這就是音樂的魔力。」

黃韻玲聽完李明川翻唱版本，直說：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」還告訴他：「你翻唱的都是你有記憶的歌，你的感情都是當時的你，只是如今你有了人生的歷練，這些會把你的歌聲捏成你想要的樣子。」他聽了大受感動：「雖然我不是音樂科班出身，但我從小聽小玲姐的歌長大，她多樣化且充滿實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響著我。」

為了〈沒有你的聖誕節〉MV，李明川特地到新北歡樂耶誕城取景，恰巧遇到鳳凰颱風來襲，當天風很大，雨一陣一陣在鏡頭前反而有如飄雪般浪漫，由於曲風輕快，他得詮釋「愉悅向前走」跟「開心地跳舞」，為避免跌倒只能讓雙腳使勁地「咬」著鞋子，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，趕緊找醫生針灸。

