李明川怒揭女星假面具！上台狂酸造型俗氣 張立東遭出賣參加婚禮卻成免費主持人

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

節目《綜藝OK啦》明（6）日9點將播出「演藝圈『小人』還真不少！我怎會如此天真信了你」的單元，造型師李明川分享了自己無奈遇到雙面人的故事，至於張立東則是被朋友出賣，去參加婚禮卻意外成了免費主持人。

李明川分享了自己遇到雙面人的故事。（圖／中天電視台提供）

李明川表示，當時自己幫某位女星做造型，給了對方穿時下最流行的豹紋，在詢問後對方也覺得不錯，「結果上台之後，她就說：『我今天穿的這麼俗豔，讓我穿上這身的就是明川老師』，直接給我難堪。」即便李明川解釋說是當下的流行趨勢，對方仍酸不停：「她又問台下粉絲說『你們覺得我穿這樣好看嗎？知名造型師也是有出包的時候』，我很想把她頭扭斷。」在場來賓也好奇兩人下台後的互動，李明川透露，「她下台後頭也不回的上了她的保母車，她人緣很差，但她當時的公司蠻大的，所以她覺得無所謂。」

廣告 廣告

張立東透露自已被好友出賣。（圖／中天電視台提供）

張立東則是被好友出賣：「跟演員朋友吃飯時，遇到連鎖食品公司的大老闆，他介紹我們認識，大老闆還把我們的單買掉，後來那個朋友說老闆女兒要結婚，問我要不要參加，我想說那天有被他請客就去了。」不料婚禮當天他卻突然被拱上台，「主持人說：『今天還有隱藏版主持人，我們歡迎張立東』，我朋友說：『應該只是一個橋段，反正你那天也有被請客，就意思意思』，結果主持人還要我模仿、唱歌。」

直到張立東事後和老闆碰面才知道真相，「1個多月後，我又遇到那個老闆，他過來跟我謝謝說：『你幫我主持女兒的婚禮我真的很開心，而且還是友情價，你這個朋友交對了』」他聽完立馬找朋友對峙：「他講說我可以主持，價錢也是他談的，錢也是進他口袋，所以從頭到尾都是他自導自演，還裝作不知情，真的很會演。」





更多FTNN新聞網報導

聚會約女生被風田把走！張立東爆女方身份 就是前任家具千金

趙正平遭爆通告費過高！「威脅節目錄不了多久」 錄影還喝醉失控

黃國倫犯錯被要求寫悔過書！寇乃馨解釋 「怕他不知道錯在哪」

