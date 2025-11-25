李明川憶學生時期告白慘遭打槍 37年前聽〈沒有你的聖誕節〉心碎
「超級斜槓天王」李明川正式端出第5首翻唱單曲〈沒有你的聖誕節〉，他透露，第一次聽到這首歌是在情竇初開的國三階段，「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過。」
李明川選在距離聖誕節前一個月推出，新版本以輕快明亮的編曲大幅改造1988年黃韻玲的原唱氛圍，黃韻玲聽完表示：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」
李明川回憶，第一次聽到黃韻玲演唱〈沒有你的聖誕節〉是國三時期，他說：「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過。」被問到是否失戀，他回應：「年代久遠，有點想不起來，只記得那個時期我一直在單戀跟失戀，一直都在跟自己的想像談戀愛。」
他提到最難忘的是鼓起勇氣告白後，對方便不再理會，「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛。」黃韻玲其後向他確認，當年是國中還是高中聽見此曲，並說：「音樂最奇妙的地方，就是不管你什麼時候再聽，都會把你最初聽到的情緒留在裡面，這就是音樂的魔力。」
黃韻玲也對李明川的翻唱理念表達肯定，「你翻唱的都是你有記憶的歌，你的感情都是當時的你，只是如今你有了人生的歷練，這些會把你的歌聲捏成你想要的樣子。」李明川表示深受鼓舞：「雖然我不是音樂科班出身，但我從小聽小玲姐的歌長大，她多樣化且充滿實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響著我。」
〈沒有你的聖誕節〉MV前進新北歡樂耶誕城拍攝，未料卻碰上鳳凰颱風來襲，團隊在風雨中完成取景。李明川回憶起當天表示，現場風大且間歇性降雨，在鏡頭前呈現如飄雪般的效果；由於曲風輕快，他需以步伐詮釋「愉悅向前走」與「開心地跳舞」，為避免打滑跌倒，只能讓雙腳使勁「咬」著鞋子。〈沒有你的聖誕節〉MV和數位單曲已於24日凌晨上架。
