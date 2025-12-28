李明川爆演藝圈秘辛！某藝人耍大牌「嫌衣服不好看」 他「一招」霸氣反制

李明川曾遇過耍大牌藝人，但他也不是省油的燈。翻攝Instagram @jomotalk

知名造型師李明川日前在 Podcast 節目《激罵揪某聊》中，大方分享演藝圈幕後的酸甜苦辣，更自爆一段曾因藝人太過刁難而現場「罷工」的驚人往事。李明川回憶，當時某位藝人在拍照現場不僅對專業流程指手畫腳，甚至對事先定裝過的服裝百般挑剔，讓他最終忍無可忍，直接在現場採取強硬態度反擊。

藝人現場指揮攝影、嫌棄定裝服裝

李明川在節目中透露，這名藝人在拍攝當天展現出極強的控制慾，不僅頻頻指揮攝影師該如何打燈、要求更換背景，甚至對已經試裝、確認過的服裝反悔，不斷抱怨「這件不好看」，各種挑三揀四的行為嚴重影響工作氛圍。面對這種情況，原本專業配合的李明川，心中也漸漸累積了不滿。

忍無可忍！李明川「化妝間大清空」反擊

隨著拍攝進行到最後一套服裝，李明川終於到了忍耐的極限。他趁著藝人還在棚內拍攝時，果斷走進化妝間將所有的服裝和配飾全部打包收好。當藝人走進化妝間發現東西都被收光時，一臉驚訝地詢問，李明川則冷冷地回嗆：「你不是覺得衣服不好看？那你穿你自己的就好了啊。」這番話讓現場氣氛瞬間凝結，他也明確表態拒絕再進入化妝間提供服務。

李明川回應耍大牌的藝人。翻攝Instagram @jomotalk

霸氣坐棚外看報紙 堅持底線不退讓

為了守住專業底線，李明川隨後告訴對方的公司人員：「你們要用什麼東西你們自己拿，我不會再進化妝間了。」接著他便直接坐在攝影棚的公共區域，旁若無人地拿起報紙閱讀，完全將那位刁難的藝人晾在一旁。這段往事讓節目主持人驚呼連連，也讓聽眾一窺造型大師在溫和外表下，對專業與尊嚴的堅持。



