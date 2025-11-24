李明川翻唱勾心碎回憶 勇敢告白換來「超慘下場」

李明川推出第5首翻唱歌〈沒有你的聖誕節〉。（圖／產值娛樂提供）





「超級斜槓天王」李明川選在距離聖誕節前一個月，推出他的第5首翻唱歌〈沒有你的聖誕節〉，以輕快明亮的曲風，大大顛覆黃韻玲1988年推出的原唱版本；黃韻玲聽完後表示：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」

李明川翻唱黃韻玲的〈沒有你的聖誕節〉。（圖／產值娛樂提供）

李明川翻唱黃韻玲的〈沒有你的聖誕節〉。（圖／產值娛樂提供）

李明川透露，第一次聽到黃韻玲唱的〈沒有你的聖誕節〉，正是情竇初開的國三階段：「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過。」

廣告 廣告

問他當時是失戀嗎？李明川說：「年代久遠，有點想不起來，只記得那個時期我一直在單戀跟失戀，一直都在跟自己的想像談戀愛。」記憶比較深刻的一次，是勇敢告白後對方就不再理他了：「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛。」

黃韻玲聽完李明川翻唱自己的歌，認為很有共感。（圖／產值娛樂提供）

黃韻玲聽完李明川翻唱自己的歌，認為很有共感。（圖／產值娛樂提供）

黃韻玲聽了連忙跟李明川確認他聽到這首歌時是國中還是高中？她說：「音樂最奇妙的地方，就是不管你什麼時候再聽，都會把你最初聽到的情緒留在裡面，這就是音樂的魔力。」她還告訴李明川：「你翻唱的都是你有記憶的歌，你的感情都是當時的你，只是如今你有了人生的歷練，這些會把你的歌聲捏成你想要的樣子。」李明川聽了大受感動：「雖然我不是音樂科班出身，但我從小聽小玲姐的歌長大，她多樣化且充滿實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響著我。」

李明川被黃韻玲鼓勵十分感動。（圖／產值娛樂提供）

李明川被黃韻玲鼓勵十分感動。（圖／產值娛樂提供）

配合歌曲主題，〈沒有你的聖誕節〉MV前進新北歡樂耶誕城拍攝，恰巧遇到鳳凰颱風來襲，團隊把握時間排除萬難在風雨中取景；當天風很大，雨一陣一陣在鏡頭前反而有如飄雪般浪漫，只是由於曲風輕快，李明川的雙腳要詮釋「愉悅向前走」跟「開心地跳舞」，為避免跌倒他只能讓雙腳使勁地「咬」著鞋子，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，只得乖乖找醫生針灸。

李明川〈沒有你的聖誕節〉MV前進新北歡樂耶誕城拍攝。（圖／產值娛樂提供）

李明川〈沒有你的聖誕節〉MV前進新北歡樂耶誕城拍攝。（圖／產值娛樂提供）



【更多東森娛樂報導】

●李明川曝賈靜雯暖舉！「突破保全走來」 大讚：性情中人

●剛過50歲生日！李明川斜槓獻唱畢業歌 揭小虎隊真面目

●遭酸民嗆又老又胖！李明川認「1部位」動刀：可以閉嘴了

