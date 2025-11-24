李明川翻唱〈沒有你的聖誕節〉 獲黃韻玲肯定：有人生的歷練

李明川翻唱〈沒有你的聖誕節〉，獲得原唱人黃韻玲的肯定。（圖／產值娛樂提供）

有「超級斜槓天王」之稱的李明川，選在耶誕節前一個月推出個人第5首單曲〈沒有你的聖誕節〉，李明川透露自己第一次聽這首歌是在情竇初開的國三時期，「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過」，更自嘲當時一直在單戀和失戀中打轉，跟自己的想像談戀愛。

李明川以輕快明亮的曲風，大膽顛覆了黃韻玲1988年的原唱版本，而原唱黃韻玲聽完後則說：「音樂最奇妙的地方，就是不管你什麼時候再聽，都會把你最初聽到的情緒留在裡面，這就是音樂的魔力。」她還告訴李明川：「你翻唱的都是你有記憶的歌，你的感情都是當時的你，只是如今你有了人生的歷練，這些會把你的歌聲捏成你想要的樣子。」

廣告 廣告

李明川聽了原唱黃韻玲的話大受感動，更直言：「雖然我不是音樂科班出身，但我從小聽小玲姐的歌長大，她多樣化且充滿實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響著我。」

此外，為配合歌曲主題，〈沒有你的聖誕節〉MV特別前往新北歡樂耶誕城拍攝。拍攝當天恰巧遇到鳳凰颱風，團隊在風雨中排除萬難取景。雖然風大雨急，但在鏡頭前反而營造出如飄雪般的浪漫氛圍。不過，為了在濕滑地面詮釋輕快的「愉悅向前走」，李明川只能讓腳使勁「咬」著鞋子，，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，只得乖乖找醫生針灸。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好

獨／知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺 歐客佬沒買咖啡卻偽造來源

「熱心網友」代辦普發1萬快速入帳 他一刷存摺傻了：實在太可惡