李明川舊疾復發急送醫！自爆「告白慘遭打槍」悲嘆：夢碎又心碎

記者徐珮華／台北報導

知名造型師李明川斜槓擔任歌手，選在距離聖誕節前一個月，推出第5首翻唱歌〈沒有你的聖誕節〉，輕快明亮曲風顛覆原唱黃韻玲1988年版本，黃韻玲聽完後表示：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」

李明川自爆失戀往事。（圖／產值娛樂提供）

李明川第一次聽到黃韻玲唱的〈沒有你的聖誕節〉，正是情竇初開的國三階段：「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過。」被問當時是失戀嗎？李明川說：「年代久遠，有點想不起來，只記得那個時期我一直在單戀跟失戀，一直都在跟自己的想像談戀愛。」記憶比較深刻的一次，是勇敢告白後對方就不再理他了：「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛。」

李明川翻唱黃韻玲〈沒有你的聖誕節〉。（圖／產值娛樂提供）

黃韻玲認為音樂最奇妙的地方，就是不管什麼時候再聽，都會把最初聽到的情緒留在裡面，告訴李明川：「你翻唱的都是你有記憶的歌，你的感情都是當時的你，只是如今你有了人生的歷練，這些會把你的歌聲捏成你想要的樣子。」李明川聽了大受感動：「雖然我不是音樂科班出身，但我從小聽小玲姐的歌長大，她多樣化且充滿實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響著我。」

〈沒有你的聖誕節〉MV前進新北歡樂耶誕城拍攝，恰巧遇到鳳凰颱風來襲，團隊把握時間在風雨中取景，當天風很大，一陣一陣的雨在鏡頭前反而有如飄雪般浪漫。只是由於曲風輕快，李明川詮釋「愉悅向前走」跟「開心地跳舞」時，雙腳使勁地「咬」著鞋子避免跌倒，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，只得乖乖找醫生針灸。

