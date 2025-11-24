李明川驚傳「舊疾復發」入院挨針 鬆口國三初戀心碎往事

李明川再推出音樂作品〈沒有你的聖誕節〉。產值娛樂提供

「斜槓天王」李明川再度端出音樂新作！在聖誕節前一個月，他推出第5首翻唱單曲〈沒有你的聖誕節〉並同步公開MV。這次他以輕快明亮的編曲重新詮釋黃韻玲1988年的經典版本，讓歌曲多了一份俏皮與開朗。原唱黃韻玲聽完也大讚：「很不一樣、很有共感，現代人有時反而更想一個人開心過節。」

李明川坦言，第一次聽到這首歌是在國三情竇初開階段，「當時聽完是夢碎又心碎，才知道原來聖誕節也可以是一個人過」。被問是否因失戀而有深刻感受，他笑說：「那時期一直在單戀跟失戀，跟自己的想像談戀愛。」他回憶最難忘的一次，是鼓起勇氣告白後，對方從此不再理他，甚至讓全班同學都替他著急。

李明川（左）翻唱黃韻玲的作品〈沒有你的聖誕節〉。產值娛樂提供

黃韻玲聽完故事，還跟他確認當時到底是國中還高中。她說，音樂最大的魔力就是能永遠保留初次聽見時的情緒；她也鼓勵李明川：「你翻唱的每首歌都有你的記憶，如今你的人生歷練會把你的歌聲捏成想要的模樣。」讓李明川深受感動，表示自己從小聽黃韻玲長大，「她多變且實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響我到現在」。

為呼應歌曲氛圍，〈沒有你的聖誕節〉MV特地前往新北歡樂耶誕城取景，沒想到遇上鳳凰颱風來襲，團隊仍把握空檔冒風雨拍攝，鏡頭前的雨勢反而像飄雪般浪漫。不過因曲風輕快，需要跳躍與大量腳部動作，為避免在濕滑地面摔倒，李明川努力讓雙腳「咬」緊鞋底，全程戰戰兢兢。拍攝隔天，他的腳踝舊疾因此復發腫起，只能趕緊去針灸治療。

