李明川驚2國中生咖啡廳「聊股票」 網見地點喊：不意外

國中生竟在聊股票！知名造型師李明川近日在咖啡廳，偶然聽見2名國中生聊天的內容，竟是「期貨」、「零股」等投資話題，讓他相當驚訝。不過網友秒認出他所在的位置位於台北天母，開玩笑稱「從小是給孩子0050當零用錢的」。

李明川近日在咖啡廳，偶然聽見2名國中生竟在聊股票。（示意圖／取自pexels）

李明川近日在臉書發文說，他在咖啡廳裡聽見2位國中生在交談，但談話內容卻沒有在聊「玩電動」，反而是「期貨」、「零股」等股票資訊，讓他大吃一驚並疑惑「我國中都在幹嘛？」

文章曝光後，有網友發現李明川附上的照片，是位在北市天母的新光三越百貨，他應該在附近喝咖啡，紛紛留言「正常啊，這裡可是天母呢」、「不意外，現在的小孩有些很懂的投資」、「真的！我也認識一個朋友的姪子，國中畢業在玩股票。星期三選修課，還可以當沖」、「聽說現在的國高中生他們都有在上投資理財的課」。

廣告 廣告

貼文也意外掀起網友的回憶殺，「我國中還在蕃薯藤、無名小站」、「我國中都在魔力寶貝，楓之谷，淡水阿給，神奇寶貝，遊戲王卡，小朋友齊打交等等的」、「我大概還在媽媽雜摳」、「我國中學過電腦Dos，玩踩地雷，新接龍」。

延伸閱讀

轉運好時機！廖大乙曝「立冬求福秘訣」：升官發財自然來

臥床病患口腔悲歌 10年沒看牙「一張嘴竟有蛆蠕動」

遭太空微小碎片撞擊！陸「神舟二十號」延後返回地球計畫