李明璇公開喊「不投降非政府該做的」 林智群1句話KO對方

為加強全民國防意識，國防部日前開始發放新版全民國防手冊，希望能讓民眾清楚了解避難等應對措施。不過，前國民黨發言人李明璇竟然公開批評：「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的。」對此律師林智群看不下去，在臉書反問對方：「國民黨那麼愛投降，1949年幹嘛跑來台灣？」

台灣全民安全指引手冊。（圖／民視新聞）







李明璇在臉書批判國防部推出的手冊，撰文指出：「國防預算年年狂漲、武器採購爭議一堆，平常不做實事，以為一本手冊印好，好像就能抵擋飛彈一樣。只會不斷製造恐懼，拉高緊張恐慌，強迫人民活在敵意與焦慮裡。」後續在受訪時更脫口：「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的。」

李明璇言論引發批判。（圖／翻攝李明璇臉書）

相關言論曝光後引發大量網友批判，林智群也在臉書反問李明璇：「國民黨那麼愛投降，1949年在南京投降共產黨就好了，幹嘛跑來台灣？投降專業戶。」多數網友笑翻留言「他應該是覺得民進黨政府不會投降太好笑，需要國民黨這種投降專業戶來指導一下吧」、「當年抗戰直接投降啊，打了8年幹嘛」、「投降一次不夠，換地方再投降一次，專業投降？沒出息！」、「投降就是輸啊，不然還有輸一半的規矩！國民黨真的只會超越自己的下限！」、「無知當有趣」。





