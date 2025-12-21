李明璇到張文殺人現場獻花致意 網友嗆先前輕蔑拿小橘書蓋泡麵「現在來作秀噁心」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

隨機殺人者張文19日晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈並隨機攻擊刺殺路人，造成社會震撼，有民眾自發在事發地獻花紀念。要參選市議員的前國民黨發言人李明璇也到現場表達哀悼並拍照，但隨即遭到不滿的網友嗆作秀。

隨機殺人者張文19日晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈並隨機攻擊刺殺路人，有民眾自發在事發地獻花紀念。要參選市議員的前國民黨發言人李明璇也到現場表達哀悼並拍照，遭網友嗆作秀。（圖／翻攝網路）

李明璇發圖文說，願上帝親自接住受了傷、離開我們的靈魂，在天堂永恆安息，也安慰每一顆仍然顫抖的心。願光，仍照在黑暗中；願平安，臨到這座城市。

有網友回應說，發生殺人事件確實讓人痛心，但李明璇到場致意卻還有人幫拍照，質疑在作秀宣傳。

隨機殺人者張文19日晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈並隨機攻擊刺殺路人，有民眾自發在事發地獻花紀念。要參選市議員的前國民黨發言人李明璇也到現場表達哀悼並拍照。（圖／李明璇臉書）

另也有網友質疑李明璇過去曾把賴政府宣傳指引民防的「小橘書」手冊拿來「墊泡麵」太輕蔑，現在發生殺人災禍後才來致意，覺得「被噁心到了」。

