李明璇參戰松山信義 自曝從政全因「辣個男人」值得被支持
國民黨發言人李明璇日前宣布參選2026年台北市松山、信義區議員，昨她透露自己從政契機與立法院長韓國瑜有深厚淵源。李明璇表示，當年只因為認為「韓國瑜是值得被支持的人」成為她人生的重大轉折點，李明璇希望能從「會幫忙的人」轉變為「能帶來改變的人」，為社會帶來實質改變。
李明璇在臉書發文回顧7年前的政治啟蒙時刻，當時韓國瑜正參選高雄市長，她在台北召集年輕人舉辦北漂青年與韓國瑜座談會。李明璇不僅自掏腰包租場地，還親自擔任主持人以節省費用，只因「韓國瑜值得被支持」的單純信念。她形容那一晚成為自己政治圈「出道」的瞬間，後來才發現那是人生的重大轉折點。
「我第一次踏進政治圈的契機，竟然，還跟辣個神奇的男人有關」，李明璇在文中坦言，正是因為韓國瑜的緣故，她才開始真正關心政治、參與公共事務，體會到政治不是遙遠的名詞，而是會實際影響每個人生活的力量。過去7年來，她一直擔任國民黨義工，包括黨發言人一職也是義務性質，從未領取任何薪資。
李明璇表示，韓國瑜「苦民所苦」的精神一直是她心中的榜樣，讓她在不同崗位默默付出都甘之如飴。經過多年經驗，她深刻體會到「選上」才能讓幫助人的力量更踏實、更長久，因此決定主動爭取明年議員提名，而非被動等待徵召。
「因為我希望，自己不只是『會幫忙的人』，而是『能帶來改變的人』」，李明璇在文末再次感謝韓國瑜翻轉她對政治的想法，也讓她相信自己能成為點亮社會的一道光。她坦言眼前的道路或許不容易，「但我知道，這次，是時候了」。
