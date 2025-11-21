李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」

即時中心／梁博超報導

近日政府陸續向全國家戶發送新版「全民國防手冊」，但國民黨發言人李明璇稱「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」讓她覺得最好笑，更稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，律師陳怡凱強調，如果一個國家公然奉行「投降才是負責任」這種歪理，那就等於是告訴所有人「歡迎打我」。

律師陳怡凱昨（20）日在粉專「一個律師的筆記本」發文指出，既然已明確表示別人動手就會屈服，那不趕快動手就是傻瓜。既然有機會用極低的成本拿走你所有的資源，這樣的好事為什麼不作？「有什麼不動手的理由嗎？」

而且，這種情況下不只是敵人想對你動手，就連原本的盟友也會不得不正視「先下手為強」的選項。陳怡凱直言，講難聽一點，既然你無論如何都會完蛋，那我為什麼不先把你的資源搶走或毀滅？不趕快下手，你的資源被帶去資敵怎麼辦？「這是無可迴避的問題。」





國民黨發言人李明璇稱全民國防手冊最好笑的在第19頁，遭網友圍剿「難怪國民黨都打不贏中共」。（圖／翻攝自李明璇臉書）





陳怡凱舉例，在第二次世界大戰時，法國決定投降的消息傳到英國，英國政府的反應就是迅速調集部隊襲擊法國海軍，盡可能破壞法國艦隊，即使大量殺死法國人也在所不惜。「邱吉爾這樣做並不是特別討厭法國人，也不是因為他邪惡，而是英國不能冒法國艦艇落入德國手中的風險。既然法國想要投降，有些東西就必須毁掉。」

同時，陳怡凱也要大家不妨試著想想看，「如果投降論真的在臺灣佔據主流，美國跟日本會怎麼作？」任何前線國家要自存於世，就必須有面對威脅不動搖的決心。他認為，要是擺出一副軟爛的投降姿態，那就等於是打開了通往腹背受敵的大門，不只要面對敵人的奴役，還要承受盟友的攻擊，比抵抗單方面的敵人更加悲慘。「前線國家若不想變成所有人的獵物，就絕對不能輕言投降。」

