李明璇嗆「不投降非政府該做的」！律師1句酸爆：國民黨幹嘛來台灣？

政治中心／許智超報導

全民國防手冊普發到全台各家各戶，但國民黨前發言人李明璇卻說，手冊中的第19頁「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」她覺得很好笑，更稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」。對此，律師林智群就忍不住吐槽，國民黨那麼愛投降，「1949年投降共產黨就好了，幹嘛跑來台灣？」

李明璇近日在臉書表示，央將《全民國防手冊》的發放責任完全往基層推，導致里幹事與里長反彈，稱基層抱怨「亂花錢印一大堆廢物」，並質疑政府「不是保護人民，而是恐嚇人民」，還說最好笑的在第19頁，「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」她強調，投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。

國民黨前發言人李明璇說，她覺得全民國防手冊最好笑的在第19頁。（圖／翻攝自李明璇臉書）

對於李明璇的發言，林智群日前在臉書發文諷刺「投降專業戶」，並問「國民黨那麼愛投降，1949年在南京投降共產黨就好了，幹嘛跑來台灣？」他強調，很多國家都有製作「安全指引」，台灣版本也是參考他們的內容，「然後國民黨很生氣，不知道在丟猴（著猴）什麼？」

台灣足球發展協會理事長石明謹也質疑李明璇，「她是不是在偷臭某一個不投降轉進到小島上的政府？」臉書粉專「聲量看政治」更痛批，「李姓想選舉國民黨員，這麼想當亡國奴啊，被侵略的國家本來就不會、也不該輕易宣布投降啊！一開始就有人散布政府投降，當然是假消息，妳這樣選什麼舉啊。」

