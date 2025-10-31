李明璇宣布角逐2026議員 感謝韓國瑜：是我從政起點

國民黨發言人李明璇宣布參選2026台北市松山、信義區議員提名，並表示7年前因韓國瑜啟蒙踏入政治。（圖／翻攝自李明璇臉書）





國民黨發言人李明璇30日晚間宣布，將爭取角逐2026年台北市松山、信義區議員提名。她在臉書發文回顧7年前的啟蒙時刻，感謝現任立法院長韓國瑜「點燃政治亮點」，讓她理解政治影響每個人生活、也堅定走向公共服務之路；此次表態，她強調不再被動等待徵召，而是主動出列，盼從「會幫忙的人」轉身為「能帶來改變的人」。

李明璇坦言，自己踏入政治圈的起點，源於當年韓國瑜參選高雄市長期間。她在台北信義區號召一群北漂青年，自掏腰包包場2小時、甚至為了省下主持費親自上台，舉辦「北漂青年與韓國瑜座談會」。她形容，那一晚成了她在政治圈的「出道」瞬間，也是命運的轉捩點，從此她開始持續關心公共議題、投入實際行動。

回顧過去7年，李明璇自述她「不分區志工」式的奔走日常。從全台助選、各地宣講，到大小地方活動，哪裡需要人手就往哪裡去。她強調，擔任國民黨發言人亦屬義務性質，未領取任何薪資，但因受託與信任，始終盡力完成每一個現場與任務。她說，這些年雖忙碌卻不覺辛苦，因為「幫得上忙」本身就是動力來源。

談及心中的榜樣，她多次提到韓國瑜的「苦民所苦」精神。她認為，政治不該只是遙遠語彙，而是能改變生活的具體力量；因此，她體會到唯有把責任化為民意授權，才能讓幫助的力量更踏實、更長久。她選擇主動出征，盼以議員角色把服務經驗轉化為制度化的持久影響。

面對未來競爭，李明璇將目標定位在「把實作精神帶進議會」。她強調，自己熟悉基層動員與議題傳達，若能獲得提名與選民支持，將在社福、青年居住與就業支持、城市治理效率等面向提出具體提案與監督機制，讓市政回應市民的即時需求。她也表示，政治光譜不該掩蓋民生，所有建議與監督都將以解決問題為優先。