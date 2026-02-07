李明璇巧遇王世堅 扶龍王喊話：國民黨「最好的璇擇」

國民黨台北市議員參選人李明璇今（7）日前往虎林市場掃街時，巧遇民進黨立委王世堅。王世堅除了表示兩人是「老朋友」，更開口說道「國民黨『最好的璇擇』李明璇」，展現雙方好交情。

李明璇掃街巧遇王世堅。（圖／中天新聞）

李明璇今日傍晚在虎林市場掃街時，巧遇民進黨籍立委王世堅陪同民進黨松信市議員參選人呂瀅瀅。李明璇與王世堅展現好交情，王世堅委員更直言「遇到老朋友了一定要支持的！」隨後更說出了「國民黨『最好的選擇』李明璇」。

李明璇掃街巧遇王世堅。（圖／中天新聞）

此話一出，不僅讓李明璇驚喜不已，連忙向王世堅道謝，也讓現場原本緊繃的選舉氣氛瞬間變得輕鬆歡樂，周圍攤商與民眾紛紛報以熱烈掌聲與笑聲，兩人隨後也合影留念，展現跨越政黨的好交情。

