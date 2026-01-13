李明璇控賴瑞隆「逼里長站隊」！黃敬雅反擊：巨嬰心態留不住高雄人的心

記者楊士誼／台北報導

民進黨高雄市長初選民調出爐，由立委賴瑞隆出線，曾在立委選舉中輸給賴的國民黨前發言人李明璇指控賴「逼迫里長站隊」。前空服員黃敬雅今（13）日批評，李明璇「投機且輸不起」，不懂得誠心面對自己的失敗，還各種牽拖，「這種巨嬰心態，難怪留不住高雄人的心」。

李明璇發文稱，賴瑞隆是高雄基層最怕的人。作為曾經對戰過賴瑞隆的她，對於初選結果並不意外，稱「果然完全照著新潮流的劇本走。」更指控賴瑞隆「最愛用施壓逼迫里長站隊」。

黃敬雅反擊，看完李明璇的酸葡萄文，只看見六個字「投機且輸不起」。她聲稱賴瑞隆是「靠施壓逼迫里長站隊」，還大言不慚地說「當年誰更受歡迎大家心裡清楚」，但兩年前的選舉結果，就是最真實的民意展現，李明璇的落敗也是鐵錚錚的事實，這種胡亂的指控不只玷汙了高雄人，更是凸顯自己的輸不起。

黃敬雅批評，李明璇選擇性看不見的，是賴瑞隆十年如一日，在每一個需要他的時刻，從不缺席的身影；基層里長與市民的支持，是一次次握手、一件件建設累積起來的信任，把別人長期的在地耕耘抹黑成利益結構，把里長的選擇貶低為被迫表態，「不懂得誠心面對自己的失敗，還各種牽拖，這種巨嬰心態，難怪留不住高雄人的心。」她也表示，國民黨鋪天蓋地抹黑前鎮漁港，把高雄人期盼幾十年的建設說成弊案時，李明璇在哪裡？賴瑞隆在各種場合發聲捍衛漁民尊嚴，而李明璇為了迎合黨意、為了她在黨內的政治前途，選擇了沈默，眼睜睜看著選區被潑髒水。「再說一次，從那時候到現在，李明璇，都是踐踏高雄的共犯」。

黃敬雅直言，政治可以有立場，但不能沒有是非；選舉可以有勝負，但不能沒有情義。李明璇選舉失利後，把高雄當成棄子，選擇轉身北上去追求她口中「首都關鍵的一席」、去追求政治紅利，這是李的人生選擇，沒有人在乎，但既然早已遠走高飛，就別再回頭消費高雄、蹭聲量。「高雄的未來，不需要一個背棄者來插嘴，高雄的尊嚴，也不容許投機政客來消費！」

