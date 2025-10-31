李明璇曝從政契機：跟「辣個神奇男人」有關

▲國民黨發言人李明璇將參選台北市議員，她透露會從政，跟立法院長韓國瑜有關。（圖／翻攝李明璇臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨發言人李明璇宣布將參選2026年台北市松山信義區議員選舉，她30日在臉書分享心路歷程。她回憶，七年前因現任立法院長韓國瑜的激勵，第一次踏入政治圈，主持北漂青年與韓國瑜座談會，雖然資源有限，場地費全由自己籌出，但她深信「韓國瑜值得被支持」，那一晚也成為她政治出道的轉折點。

李明璇表示，這七年來，她一直是國民黨的義工，擔任發言人的四年也是無酬職務，全台助選、宣講及地方活動，她都盡力參與，親友戲稱她是「不分區志工」。她強調，韓國瑜「苦民所苦」的精神是她心中榜樣，這些年來默默付出並感到快樂，也讓她深刻體會到只有「選上」才能讓幫助人的力量更長久、更踏實。

廣告 廣告

李明璇說，七年前的經驗翻轉了她對政治的想法，也讓她相信自己能成為點亮社會的一道光。李明璇強調，這次參選不是被徵召，而是主動爭取，她希望自己不只是「會幫忙的人」，而是「能帶來改變的人」，即使道路不易，她認為「這次是時候了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／總預算之亂再起？藍白揚言全退回政院 韓國瑜語重心長說這句

韓院長上工！一分鐘影片看立法院開會日常 韓國瑜笑：嗓子都啞了

影／韓國瑜表態了？見羅智強高喊「歡迎羅主席」 尷尬改口換這句