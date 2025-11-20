李明璇稱全民國防手冊這頁好笑 學者：最可笑是國民黨想投降，卻不敢講

記者李鴻典／台北報導

全民國防手冊經過改版及精修近日開始正式向全國家戶發送，但遭藍營批評6447萬元的總經費是急著消化預算。國民黨發言人李明璇說，她覺得最好笑的在第19頁：「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」對此，學者狠批，最可笑的事情就是中國國民黨整天想要投降，卻不敢講。

國民黨發言人李明璇說，她覺得全民國防手冊最好笑的在第19頁。（圖／翻攝自李明璇臉書）

李明璇表示，賴政府最近端出這本，說是要教大家如果老共打來怎麼應變。結果呢？里幹事抱怨、里長搖頭，基層全部炸鍋。她還說，最好笑的在第19頁：「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」

廣告 廣告

國民黨發言人李明璇說，她覺得全民國防手冊最好笑的在第19頁。（圖／翻攝自李明璇臉書）

高雄好過日協會理事長楊佩樺嗆李明璇，國民黨發言人覺得中央政府跟國人宣傳，若遭侵略絕對不投降這件事很好笑？好笑的點是忘了備註僅限於民進黨執政才不投降嗎？「這種Ｘ貨，難怪躲去徐巧芯的本命區」。

學者陳方隅則說，最可笑的事情就是中國國民黨整天想要投降，卻不敢講。絕大多數國家的災防手冊都會寫類似的訊息，就是要強調絕對不會投降。而侵略者最喜歡做的事情就是一直講說被侵略方已經投降了。台灣現在最大的麻煩在於，有很多人整天幫忙中共講話。

更多三立新聞網報導

國民黨最美發言人助理「2特徵」買星巴克…淪詐團被捕！被咬真相曝光

不忍了！李明璇嗆鏟子超人霸佔車票 他踢館國民黨中央：車票比韓團好買

唱《島嶼天光》遭稱「青鳥」 鏟子超人怒轟李明璇：貼標籤

唱島嶼天光＝噁心青鳥？她一句嗆爆李明璇：你們唱夜襲也沒去反攻大陸！

