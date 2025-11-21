政治中心／林彥君 鍾能銘 台北報導

國防部推出新版"台灣全民安全指引"，近期開始陸續普發全民，國安會副秘書長林飛帆，今（21日）天親自到士林視察發放情形，不只和民眾互動熱情，也不忘溫馨提醒，不過藍營卻對這本指引，很有意見，前國民黨發言人李明璇竟稱"不投降不是一個負責任政府該做的事"，引發爭議。

國安會副秘書長林飛帆vs.民眾：「妳也有拿到齁有啊有啊。」拿著小橘書拜訪民眾，國安會副秘書長林飛帆，親自到台北士林視察發送情形，也不忘溫馨提醒。國安會副秘書長林飛帆vs.民眾：「譬如說長輩有眼鏡，也要多準備一份。」

廣告 廣告





李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知她想暗示什麼

國防部推出新版"台灣全民安全指引"，近期開始陸續普發全民。（圖／民視新聞）





親切和民眾解說，面對災難來臨，要注意那些，攤開第一頁，就是總統的話，提醒國民有準備更安全。民眾：「這本我覺得寫得很好，對我們這些百姓不錯。」民眾：「以前根本不知道，要準備什麼東西，現在知道有這個方向了，早就該發了。」

民眾紛紛讚不絕口，畢竟面對境外敵對勢力，這本手冊目的，就是要讓全民有安全指引觀念，長期處在俄羅斯軍事威脅下的芬蘭、瑞典、波羅的海三小國，以及法國等國家，也都有發行，台灣接上國際趨勢，在國際上被看見，但藍營卻持反對意見，還說政府浪費錢。日前才宣布要參選議員的前國民黨發言人李明璇，就在臉書開嗆，說不投降不是一個負責任政府該做的事，質疑政府只是在恐嚇人民，林飛帆無法接受。

國安會副祕書長林飛帆：「我想還是要強調一下，這個概念其實在很多國家，全民防衛手冊當中都有出現，也是像是我們所知道的，最有名的國家大概是瑞典，一直到去年底，他們更新的手冊，每一本手冊核心的概念，就是瑞典不會投降，對於前國民黨發言人，我不知道她是在隱射，或是代表什麼樣的意義。」





李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知她想暗示什麼

民眾收到手冊後，紛紛讚不絕口。（圖／民視新聞）





林飛帆點到為止，台灣足球發展協會理事長石明謹則質疑李明璇，她是不是在偷臭某一個不投降，轉進到小島上的政府？律師林智群也大酸，一堆國家都有製作安全指引，台灣版本也是參考他們的內容，國民黨卻很生氣，不知道在丟猴什麼？一本指引全民安全的手冊，竟引起在野黨強烈反對，也令人難以理解。

原文出處：李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知她想暗示什麼

更多民視新聞報導

攜手經濟部共推外交 林佳龍：協助產業布局全球、壯大台灣

賴清德大啖壽司掀午餐外交旋風 名醫：「上醫醫國」最佳典範

透視新聞／中國警告「勿赴日旅遊」後再出招？高市內閣神回覆：過度依賴中國是風險

