李明璇稱「不投降不是負責任政府該做的」...李忠憲酸：國民黨的世界、政府責任是學會漂亮投降？

政府近日普發《臺灣全民安全指引》，國民黨前發言人李明璇卻稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。成大教授李忠憲今（21）日表示，在他們的世界，政府的「責任」不是保衛國家，而是學會漂亮投降？如果照這邏輯，英國二戰早該投降、烏克蘭是不是也太不負責任了？

「蒸汽機時代的資訊戰理解，卻想指導 21 世紀的國防」，李忠憲今日在臉書發文表示，國防部在全民國防手冊裡寫：「任何宣稱國家戰敗或政府投降的訊息，都是假訊息。」國民黨前發言人李明璇批評這個說法可笑，並稱，「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。

廣告 廣告

李忠憲大酸，在他們的世界，政府的「責任」不是保衛國家，而是學會漂亮投降？如果照這邏輯，二戰英國早就應該在 1940 年宣布「可愛的希特勒先生，我們投降了，這比較負責」，丘吉爾那句「We shall never surrender」大概要被改為：「其實可以 surrender，這才負責。」芬蘭在冬季戰爭拒絕投降，那大概是全國人民都不懂「負責任」的真義。烏克蘭是不是也太不負責任了？

李忠憲再說，澤倫斯基拒絕撤離，被俄軍包圍還喊「我需要彈藥，不是逃跑的車」，依照某些人的標準，他簡直壞透了。因為一個「負責任的政府」理應先舉白旗，再錄個「國家交給你們了」的影片。看起來，全世界民主國家都沒學過的「投降倫理學」。

李忠憲直言，沒有任何哲學家說：「政府的責任是判斷何時該跪下。」把戰時防假訊息說成「可笑」，對資訊戰的理解停留在蒸汽機時代；芬蘭、以色列、烏克蘭、南韓都做過同樣的事，因為戰爭第一步是打心理，不是射飛彈。只要敵人放一個「政府投降」的假訊息，全城市可以瞬間瓦解。歷史證明這是最基本的防禦知識。

李忠憲認為， 「投降才負責」的主張，本身就是一種自我實現預言（self-fulfilling prophecy），先說「投降比較負責」，人民就覺得抵抗沒必要，盟友也開始覺得你不可靠，敵人聽到後更確定你會跪，「然後結果真的就是——投降。」不是因為打不贏，而是因為有人成功在和平時期先把「投降」洗成「責任」。

「當敵人還沒開火前，我們先把白旗準備好，這樣才叫成熟」，李忠憲說，這種思維唯一的歷史先例，大概只有 1940 年法國的「六週史詩」。

李忠憲回顧，1940 年 5 月下旬，英國內閣開了好幾次會議，甚至到了吵架程度，投降派的核心主張是「英國沒救了、美國不會幫忙、軍隊會被全滅、飛機坦克都不夠、平民會遭殃、為何不先談判，至少救人民？」李忠憲大酸「是不是很耳熟？」

另外，丘吉爾認為如果英國投降「民主將被摧毀、言論自由會被取締、國家尊嚴會崩潰、希特勒不可能真的給體面條件、投降只會換來更深的奴役」，丘吉爾還說了句非常哲學性的話：「如果我們這座島國的故事真的要結束，那就讓它在我們每一個人都倒在自己的血泊中窒息時才結束。」

（圖片來源：放言記者拍攝、李明璇臉書）

更多放言報導

國民黨徵召陳以信、李明璇出戰艱困選區！李明璇喊話：證明藍營青年世代勇氣 賴瑞隆回應「歡迎一起為高雄打拚」

國民黨再提名12選區立委！朱立倫再強調：最強名單沒有我