李明璇笑國防手冊反被嗆！律師神回一句酸爆

▲國民黨前發言人李明璇公開嘲諷《台灣全民安全指引》手冊，引發爭議。（圖／翻攝自李明璇臉書）

[NOWnews今日新聞] 國防部近日耗資逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》19日展開家戶普發作業，卻遭到藍營怒轟印廢物、大撒幣，國民黨前發言人李明璇更是點名其中一句，狠酸：「不是投降就代表輸喔！」此番言論引發強烈反彈，律師林智群更是不客氣反嗆：「國民黨那麼愛投降，1949年幹嘛跑來台灣？」

李明璇近日在臉書發文批評，這本「民防手冊」把基層搞得人仰馬翻，並透露有里長抱怨「亂花錢印一大堆廢物」；她還指出，最好笑的在第19頁，「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」李明璇調侃，不是投降就代表輸喔，不是舉白旗就代表投降喔，不是喔不是這樣的喔。

針對這番言論，林智群日前在臉書嗆聲，稱「國民黨那麼愛投降，1949年在南京投降共產黨就好了，幹嘛跑來台灣？」還酸國民黨可是「投降專業戶」。擁有3.3萬人追蹤的臉書粉專「聲量看政治」更直接開罵，「李姓想選舉國民黨員，這麼想當亡國奴啊⋯被侵略的國家本來就不會也不該輕易宣布投降啊！一開始就有人散布政府投降，當然是假消息，妳這樣選什麼舉啊」。

