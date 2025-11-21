李明璇談投降論惹議 律師冷嘲：既愛投降 國民黨當初來台灣做啥？

國防部近日發表新版全民國防手冊，內文中提到「任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」。不過此話卻遭國民黨前發言人李明璇批評該說法相當可笑，並稱不投降從來都不是一個負責任的政府該做的。 圖：翻攝李明璇臉書

[Newtalk新聞] 國防部近日發表新版全民國防手冊，內文中提到「任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」。不過此話卻遭國民黨前發言人李明璇批評該說法相當可笑，並稱不投降從來都不是一個負責任的政府該做的。對此，律師林智群諷刺，「國民黨那麼愛投降，1949年投降共產黨就好了，幹嘛跑來台灣？」。

針對李明璇批評全民國防手冊批可笑，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」。林智群在臉書發文諷刺「投降專業戶」，並質疑「國民黨那麼愛投降，1949年在南京投降共產黨就好了，幹嘛跑來台灣？」

林智群也強調，一堆國家都有製作「安全指引」，台灣版本也是參考他們的內容。然後國民黨很生氣，「不知道在丟猴什麼？」

