李明賢爆競選團隊陸續離職 劉和然否認：這故事很離奇

新北市副市長劉和然。 圖：翻攝自劉和然臉書

[Newtalk新聞] 關於 2026 年新北市長選舉，民進黨將在今（26）日正式提名立委蘇巧慧出戰，藍白方面則有北市副市長李四川、新北副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌等人有意角逐。不過，現在有消息傳出，劉和然的競選團隊將於明年一月中陸續離職、歸隊。對此，劉和然稍早表示，這故事很離奇，聽聽就好了。

雖劉和然有志參選新北市長，也努力製造話題，不過其聲量及民調數字皆不及李四川。本月 6 日，劉和然在個人社群平台秀出自己挑戰演員許光漢的穿搭風格，掀起熱議。本周一（24 日），他針對藍白合議題進行表態，新北市幅員廣大，同時也是台灣的縮影，既然要到新北服務，就一定要了解新北，不然市政銜接的過程中，會出現空窗期。

國民黨台北市議員李明賢昨日在網路節目表示，據他了解，劉和然的文宣及競選團隊，到明年一月中後，會陸續離職歸隊。至於劉和然的競選活動是否會停止運作，李明賢則稱，「聽說啦，他在找一個台階下」，所以，李四川屆時代表國民黨出場應該是沒問題。

針對李明賢說法，《三立新聞網》稍早詢問劉和然方面，劉和然則回應「這故事情節很離奇，聽聽就好」。

