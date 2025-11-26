李明賢爆「競選團隊將陸續離職」 劉和然11字駁斥了：聽聽就好

記者楊士誼／台北報導

國民黨北市議會黨團總召李明賢日前指出，有意參選新北市長的新北副市長劉和然，其文宣及競選團隊，到明年1月中會陸續離職、會歸隊。李明賢更稱，劉和然在找台階下，藍營代表國民黨參選應該沒問題。劉和然今（26）日對此簡短回應「這故事情節很離奇，聽聽就好」。

有意選新北市長的劉和然儘管聲量及民調數字不及李四川，但仍努力製造話題。劉和然先前也在社群平台秀出自己挑戰演員許光漢的穿搭風格，掀起熱議。他24日對於藍白合議題則表態，新北市的幅員大，同時也是台灣的縮影，要到新北服務的人一定要了解新北，不然市政銜接的過程中，會出現空窗期。

廣告 廣告

李明賢25日在網路節目指出，據他了解，劉和然相關的文宣及競選團隊，到明年1月中會陸續離職、會歸隊。至於劉和然的競選活動是否會停止運作，李明賢則稱，「聽說啦，他在找一個台階下」，所以李四川屆時代表國民黨出場應該是沒有問題。《三立新聞網》詢問劉和然方面，劉和然稍早則回應「這故事情節很離奇，聽聽就好」。

更多三立新聞網報導

藍新北震撼彈！他爆「劉和然競選文宣團隊將陸續離職、歸隊」

綠籲收回歧視言論 李四川：「穿著漂亮」說非指蘇巧慧

讚蘇巧慧有禮貌！李四川：黃國昌power很強…但對不對我不知道

新北選戰開跑已找地點掛看板？李四川連喊3次：沒有這回事

