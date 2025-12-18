李易跨界成美食嚮導 活動現場秀廚藝「五分鐘上兩道菜」

【緯來新聞網】男星李易今（18日）出席由農業部農糧署指導，國立嘉義大學、國立中興大學與國立宜蘭大學共同舉辦的「百變鮮蔬・新煮食」國產蔬菜加工成果記者會。李易近年更成為各地美食嚮導指標，在社群擁有極大討論度，他現場挑戰示範精準加工蔬菜入菜，「五分鐘上兩道菜」，兩道菜為「蔥鹽番茄莎莎巧巴達」和「清炒高麗菜」，李易表示：「像我拍攝行程忙碌時，沒有時間去市場買菜，有了精準加工蔬菜還是能在匆忙下班回家後，準備一手好菜給全家人吃。」

李易出席「百變鮮蔬 新煮食」活動。（圖／農業部農糧署提供）

國立嘉義大學以「產季不平衡」為核心問題，提出三項創新成果。首要是酸高麗菜技術，以低鹽淺漬與發酵工法延長保存期限超過 6 個月，使盛產期的高麗菜能供應至秋冬，具市場調節效果。推出台灣在地常溫泡菜，使用具產銷履歷品系「初秋」、「伊莫露」製成，兼具風味與脆度，可常溫保存並具外銷潛力。另有紅蔥頭創新加工，包含奶油基底的紅蔥抹醬，以及高靜水壓（HPP）保鮮研究，可提升香氣穩定

李易現場挑戰示範精準加工蔬菜入菜，「五分鐘上兩道菜」。（圖／農業部農糧署提供）

國立中興大學深入研發冷凍科技的核心技術，包括IQF 個別急速冷凍技術，使蔬菜在極短時間通過最大冰晶生成帶，維持組織與色澤，解凍後依然保有接近新鮮的口感；以及電磁保鮮優化技術，讓冰晶更微小均勻，降低細胞破壞，使風味、營養與外觀皆更穩定。此外，產銷履歷全面導入（TAP），以來源透明、品質可追溯的系統建立消費者信任，符合永續與食安趨勢。興大技術不僅延長保存，更提升冷凍蔬菜的「精品化」可能。



國立宜蘭大學聚焦青蔥與金針花加工，展現強烈的地方創新力。ㄈ發展凍鮮蔥製程（IQF＋電磁保鮮），確保蔥段不結塊、不軟化，維持香氣與組織，能全年供應餐飲端，提高市場一致性。開發多元蔥類產品，包含使用三星蔥的翠玉蔥蝦餅，以及以蜂蜜調和辛香的蔥香蜜，成功拓展調味品與零食市場。更應用在地農產，研發金針花延伸產品，金針餅乾、鬆餅粉、飯包與金針水餃等，運用天然色澤與膳食纖維提升營養與市場辨識度。宜蘭大學透過地方農產的再設計，讓特色作物走向更高附加價值。



三校成果展示國產蔬菜正在從基本農產，成功邁向為兼具風味、科技、永續的食材系統。透過保存延長、加工加值、供應穩定與食安透明等技術整合，讓國產蔬菜在忙碌生活中成為真正便利、可靠的健康解方。

