李易「5分鐘火速上兩道菜」！人夫做菜英姿帥暈全場

李易做菜樣子超帥。（經紀人提供）

型男暖爸李易18日出席由農業部農糧署指導，國立嘉義大學、國立中興大學與國立宜蘭大學共同舉辦的「百變鮮蔬、新煮食」國產蔬菜加工成果記者會。活動以「健康快易煮，生活好幸福」為主軸，展示國產蔬菜加工技術的最新突破，從冷凍、發酵、IQF技術到多元應用，全面打開國產蔬菜的市場新想像。

李易現場挑戰示範「5分鐘上兩道菜」，兩道菜為「蔥鹽番茄莎莎巧巴達」和「清炒高麗菜」，現場邀請媒體與來賓們試吃體驗口感，並猜究竟有幾道料理是用精準加工蔬菜入菜，現場來賓獲得答案都驚訝不已，李易自己也深深有感，這樣的加工蔬菜技術，造福了許多工作忙碌的上班族家庭，李易表示：「像我拍攝行程忙碌時，沒有時間去市場買菜，有了精準加工蔬菜還是能在匆忙下班回家後，準備一手好菜給全家人吃。」

李易18日出席「百變鮮蔬、新煮食」國產蔬菜加工成果記者會。（經紀人提供）

以冷凍蔬菜快速烹調，透過即時品嘗呈現「快、鮮、好吃」的新煮食精神，翻轉大眾對冷凍食品的刻板印象，並了解技術背後的科研邏輯，感受國產蔬菜加工升級所帶來的食尚變革。

