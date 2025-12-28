李晧禎全妝逛東區沒人認出！失落嘆：我到底算什麼呢

韓國「釜山女神」李晧禎。（杜宜諳攝）

來自南韓釜山的啦啦隊女神李晧禎（이호정），擁有「釜山女神」稱號，平時喜歡透過社群平台分享生活點滴。昨（27）日，她在 Threads 發文透露自己化全妝逛台北東區，原以為會被粉絲認出，沒想到結果卻完全出乎意料，讓她忍不住自嘲：「看來我得再努力一下。」貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。

李晧禎在文中說，這次出門是因為「有需要買的東西」，也已經很久沒有到東區逛街走走。她為這趟採買特地精心打扮，「明明是全妝」的狀態，心想應該會有人認出自己。但在熙來攘往的街頭晃了一圈，她卻意外發現「居然沒有人認出我」，讓她感到有點小失落。

然而，這趟行程的趣味反轉發生在她去吃飯時。李晧禎表示，原以為無人識別的情況會延續，沒想到餐廳老闆眼尖，立刻認出她，還熱情招待。面對街上沒人認出、餐廳卻被親切招待的落差，讓她心情複雜寫下：「...我到底算什麼呢」

貼文曝光後，不少網友留言安慰與解讀現象。有網友表示：「我想應該是都知道你是誰，不想打擾你，所以沒有打招呼，給你一個自由的空間 」、「晧禎、粉絲是刻意不打擾的！這是一種無形的默契，這是你的私人時間！」也有人猜測天氣因素，「今天太冷又下雨，所以才沒注意到晧禎經過吧！」還有人幽默提醒：「大哥別想太多」。

