李晧禎全妝逛東區「無人認出」！失落自嘲要更努力 下一秒結局神反轉

富邦勇士啦啦隊Fubon Angels李晧禎。（圖／翻攝IG／李晧禎）

來自南韓釜山、擁有「釜山女神」封號的啦啦隊成員李晧禎（이호정），今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，平時透過社群平台與粉絲分享日常生活。她27日在Threads上發文透露，近日特地化上全妝外出逛台北東區，卻沒有被認出，讓她忍不住幽默自嘲：「看來我得再努力一下。」

李晧禎表示，這次是為了採買所需物品而前往東區，久未造訪此地的她特地打扮整齊、全妝上陣，心中預期可能會有粉絲上前打招呼。結果走了一圈後發現，竟然「完全沒有人認出我」，令她頗感意外，也有些小小失落。

李晧禎全妝現身台北東區沒被認出有些失落。（圖／翻攝Threads／李晧禎）

不過，故事出現轉折的地方是在用餐時。她透露，當天在餐廳內被店家眼尖發現身分，老闆不僅熱情招呼，還主動招待她餐點，讓原本悵然的心情頓時轉為驚喜，也在貼文中感嘆：「我到底算什麼呢？」

貼文曝光後，隨即在網路上引發熱烈迴響。許多粉絲留言安慰李晧禎，並指出粉絲可能是出於尊重才未主動接近，「其實大家都知道妳是誰，只是不想打擾妳，老闆招待那就是台灣人的熱情」、「推測是怕打擾到晧禎的因素居多」、「怕打擾你啦！你美到就算不是明星藝人，也會被大量注意的」、「不是沒人認出妳，是太冷、大家都埋頭趕路啦」、「今天下雨又冷，可能沒人抬頭看人啦」。

