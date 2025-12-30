李晧禎化身一日店長 限量「女神酒標」燒酒兩小時搶購一空 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

來自韓國釜山的啦啦隊人氣女神李晧禎（Lee Ho-Zeong），上週末（28）日首度擔任「大鮮燒酒」全聯一日店長，驚喜現身全聯福利中心南港旗艦店，與粉絲近距離互動。活動現場氣氛熱烈，李晧禎誠意滿滿地以中文向粉絲問候交流，略帶可愛口音的發音萌翻全場，更成功帶動限量話題商品熱銷，印有她肖像的「女神酒標燒酒」短短兩小時內全數售罄，粉絲熱情沸騰。

深受台灣粉絲喜愛的李晧禎一登場便展現親和魅力，不僅用中文自我介紹、向全場揮手致意，互動過程中更不時搭配俏皮表情與手勢，拉近與粉絲之間的距離。她真誠又努力的表現融化全場，隨後更帶來一段動感十足的韓舞演出，展現專業實力與滿滿活力，將現場氣氛推向最高潮。

本次活動特別推出印有李晧禎甜美肖像的限量「女神酒標」燒酒，共300瓶，包含原味與麝香葡萄兩種口味，極具收藏價值。品牌同步規劃「女神互動套組」，凡購買指定數量即可與李晧禎合照、錄影，並獲得親筆簽名瓶身。活動尚未開始，現場便已有上百名粉絲排隊等候，互動名額於20分鐘內火速額滿，限量酒款也在兩小時內全數搶購一空，再次印證女神超高人氣。

活動中，李晧禎也感性分享自己與大鮮燒酒之間的情感連結。她表示，在台灣工作期間，偶爾會特別想念釜山的家與愛犬BeBe，「這時候我就會打開一瓶大鮮燒酒，喝著喝著，好像就回到了家鄉。」她形容大鮮燒酒口感柔順、不嗆喉，帶著熟悉的家鄉味，是思念時最溫暖的陪伴。真摯分享引起現場粉絲共鳴，更有人感動表示，聽完故事後再品嚐燒酒，感覺格外溫暖。現場李晧禎也與大鮮燒酒台灣總代理凱文老闆合影，展現如同家人般的深厚情誼。

為回應無法親臨現場的粉絲，品牌同步於官方社群「純正信韓」推出線上抽獎活動，上傳產品照片即有機會獲得李晧禎親簽燒酒杯與限定小卡。活動現場亦販售限量周邊福袋，內含非賣品燒酒杯、圍裙等實用好禮，延續活動熱度，持續拉近品牌與消費者之間的距離。

此次一日店長活動不僅成功炒熱大鮮燒酒話題，更透過李晧禎對釜山家鄉的情感連結，以及她真誠親切的形象，深化品牌「柔順不嗆、溫暖相伴」的核心調性，為台灣冬日注入一股暖心的韓流魅力。

