李晧禎回台應援！睽違1年回歸心情曝 親揭未來動向

李晧禎今（11）日出席品牌活動。（圖／品牌提供）





有「釜山女神」之稱的韓籍啦啦隊女孩李晧禎，去年曾短暫來台一年，日前她宣佈再度回到台灣應援，並加入職籃富邦勇士啦啦隊，讓不少粉絲相當驚喜，今（11）日她出席品牌活動，談及回到台灣活動的心情，甜笑表示：「再次回到熟悉的地方，心情很愉悅，見到熟悉的人很開心！」

李晧禎回台消息曝光後，讓不少粉絲相當驚喜，被問及這次將在台灣工作多長時間，李晧禎表示：「這比較不方便回答，畢竟有跟富邦簽約，對合約內容不是非常了解，沒辦法回答這個問題。」

廣告 廣告

李晧禎希望能熱鬧度過聖誕節。（圖／品牌提供）

李晧禎希望能熱鬧度過聖誕節。（圖／品牌提供）

李晧禎透露，先前回韓國時粉絲曾趁她生日特別做地鐵的廣告應援，甚至在她來台後到澎湖工作時，也有不少粉絲特地到當地支持，令她十分感動。而她這次回到台灣，與南珉貞、安芝儇、Mingo加入同間經紀公司，她也笑說，大家反而在台灣更好約，「現在陸續也有其他韓援在台灣活動，要約都很方便。」

李晧禎提到，在韓國時十分想念台灣的美食，更以標準中文喊出「炒飯、水蓮！」可見對於食物的熱愛。談及即將到來的聖誕節，李晧禎也表示希望能夠熱鬧過節，至於是否將待在台灣過節，她則神秘表示：「秘密！」涉及到後續的行程而無法透露。



【更多東森娛樂報導】

●安芝儇經紀人結婚了！絕美婚紗照曝光 4啦啦隊女神都到場

●釜山女神回歸！李晧禎、南珉貞、李雅英組「韓籍三本柱」

●髮香區／棒棒糖分送2啦啦隊女神 富邦應援團長被虧：真的渣男

