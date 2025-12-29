李晧禎逛東區沒人認出！她心碎喊：我到底算什麼呢？
擁有「釜山女神」封號的李晧禎，2023年11月曾加入富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」短短1年，回韓發展沒多久後，於今年正式宣布再度回歸Fubon Angels。在台灣已累積高人氣的她，近日卻在社群平台Threads透露自己化著全妝現身台北東區逛街，原本以為多少會被粉絲認出，結果一路走下來卻毫無動靜，讓她忍不住自嘲「看來我得再努力一下」。貼文曝光後，立刻在網路上引發熱烈討論。
李晧禎在Threads發文感嘆在街頭走路竟然都沒被認出。（圖／翻攝自李晧禎Threads）
李晧禎在貼文中提到，這趟出門是因為有採買需求，也很久沒有到東區走走，她還為此特別打扮整齊、全妝上陣，心中其實默默預期可能會有人打招呼。沒想到在人來人往的街頭逛了一圈，卻完全沒有被認出，讓她一度感到小小失落，她在文章中寫道「明明今天是全妝，結果居然沒有人認出我… 看來我得再努力一下…」。不過，在用餐時出現反轉，李晧禎表示在她買完東西去吃飯時，被眼尖的老闆認出，還主動招待餐點，讓她感嘆表示「我到底算什麼呢？」。
大部分粉絲指出之所以不上前跟晧禎打招呼可能是怕打擾到。（圖／翻攝自IG@leehozeong）
貼文曝光後，大批網友湧入留言安慰，也意外揭開「沒被認出」的真正原因。不少粉絲直言，其實大家都知道她是誰，只是選擇不打擾，刻意保留她的私人時間，「這是一種默契」、「怕打擾晧禎才沒有上前」、「台灣人的美德，明星或名人的日常生活，大都是尊重不打擾」、「這是台灣粉絲對偶像明星的尊重，不在下班時間打擾，要做優質的粉絲。粉絲們就算看到大哥也不會去打擾下班私人時間」，留言區也有網友表示其實當天在送貨時有看到晧禎，想說他們在忙走路也就不過去打擾了。
