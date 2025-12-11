李晧禎隔10月回台應援！揪韓援逛中山站「在台灣更好約」 被問未來規劃這樣說

韓籍啦啦隊女神李晧禎出席品牌活動。鄒保祥攝

韓籍啦啦隊女神李晧禎去年曾加入富邦啦啦隊「Fubon Angels」，但僅待1年就回到韓國，直到先前才以職籃富邦勇士啦啦隊身分回到台灣應援，讓粉絲又驚又喜，今（11日）李晧禎出席品牌活動，被問及回到台灣活動的心情，她也大方回應：「再次回到熟悉的地方，心情很愉悅，見到熟悉的人很開心！」

至於這次應援會在台灣待多久，李晧禎表示：「這比較不方便回答，畢竟有跟富邦簽約，對合約內容不是非常了解，沒辦法回答這個問題。」李晧禎回到台灣後，讓大批粉絲心情激動，她感動分享，其實在韓國的時候，粉絲就有特別在她生日時做地鐵的廣告應援，她回台灣第一個工作地點在澎湖，還有不少粉絲特地去看她，讓她特別印象深刻。

廣告 廣告

李晧禎來台後，經常和韓援朋友相聚。鄒保祥攝

李晧禎也笑說，她在韓國最想念的就是台灣美食，用標準的中文喊：「炒飯、水蓮！」可見她對食物的熱愛。李晧禎和南珉貞、安之儇、Mingo是同間經紀公司，她表示自己在韓國的時候跟大家都沒那麼常見面，反而在台灣很好約，講到自己忍不住笑出來，「現在陸續也有其他韓援在台灣活動，要約都很方便。」

李晧禎想熱鬧度過聖誕節。鄒保祥攝

不僅如此，一群女孩們還會到中山站去逛街，非常入境隨俗，李晧禎說：「那邊有很多可以逛的東西！跟我同齡的人都會去那逛，有感受到活力的感覺。」接下來要迎來聖誕節，她希望可以熱熱鬧鬧度過，「現在還沒有決定怎麼過，但就算小小的派對也好。」至於是否待在台灣，她語帶保留，表示這涉及到未來行程無法公開，用中文說：「秘密！」



回到原文

更多鏡報報導

韓啦啦隊女神曝父罹癌！最新病況曝光 心碎喊話：換我照顧他

和陳晨威閃婚！啾啾甜曬登記照「背號藏玄機」：光速神威不是假的

77歲余天罹攝護腺癌「全割掉」！自爆和李亞萍分房 外孫仍失聯中