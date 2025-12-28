李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李晧禎外型亮眼、身材姣好，深受一票粉絲喜愛。（圖／翻攝自李晧禎IG）

「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。

李晧禎全妝現身台北東區。（圖／翻攝自李晧禎Threads）

李晧禎27日在Threads曬出多張生活碎片，透露自己前往台北東區逛街採買，還為此精心打扮一番，沒想到卻完全沒被路人認出，「明明今天是全妝，結果居然沒有人認出我…看來我得再努力一下…」，正當李晧禎感到有些挫折時，劇情卻在用餐時出現反轉，李晧禎透露，她結束採買後前往餐廳用餐，不僅被老闆認出還被招待，讓她在文末哭笑不得表示「我到底算什麼呢」。

李晧禎發文自爆全妝逛東區沒被認出。（圖／翻攝自李晧禎IG）

貼文曝光後，大票網友湧入留言區安慰，並意外曝光李晧禎沒被認出的原因，「我想應該是都知道你是誰，不想打擾你，所以沒有打招呼，給你一個自由的空間。老闆招待那就是台灣人的熱情」、「推測是怕打擾到晧禎的因素居多」、「粉絲是刻意不打擾的！這是一種無形的默契，這是你的私人時間！！」

