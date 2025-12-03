李晨穿粉色滑雪服被酸「老人味」！46歲真實狀態曝光 網心疼：誰不會老？

46歲的大陸男星李晨近日因為穿粉色滑雪服被網友偶遇，竟遭酸民批評「老人味很重」，意外掀出外界對容貌的焦慮與審美壓力。

12月1日，有網友拍到李晨在滑雪場的畫面。照片中他身穿粉色滑雪服，或許因天氣寒冷，面部顯得較無血色，不少留言批評「顯老」、「土味」、「像大姨」等言論來調侃，甚至有人諷刺「還好范冰冰沒和他結婚，不然浪費了好基因」。但也有人認為這些言論過於偏頗，反駁：「46歲這種狀態很正常，誰不會老？」

其實李晨在《奔跑吧》最新一季依然保持良好狀態，射箭表現穩定，在遊戲中反應迅速，私下也熱愛健身，生活仍相當自律。面對外界議論，他以高EQ回應，只分享滑雪影片並寫下：「滑得可以菜，但影片必須帥！」以幽默化解風波。

