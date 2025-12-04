李晶玉哽咽曝彭文正遭「不公平待遇」 鬆口：老公很好、也很想回家

李晶玉哽咽曝老公彭文正在美近況。（圖／蘇聖倫攝）

媒體人李晶玉今（4日）現身由黃國倫、寇乃馨夫婦與佳音教會共同主辦的「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，久未在台亮相的她透露，近年主要在北美優視頻道UChannelTV工作，此次是代表電視台返台採訪，「我會兩邊跑，此次會在台灣停留一個月」，她說暑假都帶孩子回台學中文，也不排除上節目分享近況。

李晶玉的丈夫彭文正，先前因長期質疑前總統蔡英文的博士論文真實性，提起民事訴訟要求確認蔡英文1984年倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在。彭文正因誹謗蔡英文案遭檢方起訴，2021年6月赴美後兩度未到庭而遭通緝至今；又因護照到期申請換發遭拒，他向外交部提起行政訴訟，最高行政法院今年1月23日判他敗訴確定。

被問到彭文正目前狀況，李晶玉表示：「老公很好，在家裡做新節目，做新聞人該做的事，他還喜歡種水果。」她指控彭文正遭遇「不公平待遇」，提到：「回台灣要請問賴清德，資料封存那麼久，趁我們陪小孩去美國時通緝，連開庭時間都不能商量，網路開庭也不行。我尊重他（彭文正）的言論自由，他受了很多委屈」。

對於老公是否想返台，她哽咽地說：「當然！他工作這麼久，知道每個人做事情都會有後果，這是我很尊重他的地方。」但談到蔡英文論文爭議，她直言：「為什麼找不到她的論文？最後看到的也不是正式的。這不應該問我，我也是三個問號。」

