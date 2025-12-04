李晶玉曝彭文正遭通緝近況 被問返台時間哽咽「請教賴清德」

李晶玉（中）今與黃國倫（左）、寇乃馨出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。黃于珊攝



前主播李晶玉今（12╱4）與黃國倫、寇乃馨等人出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，目前在北美優視電視台擔任節目製作人的她常台美兩地跑，而她的老公彭文正因指控前總統蔡英文於英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文是假的，遭台北地檢署起訴加重誹謗等罪，但他自2021年6月就滯美不歸，法院傳出未到而發布通緝，李晶玉坦言老公也想回台，「當然啊！他在這邊奮鬥了這麼久」。被問是否有其他方法溝通？她無奈表示：「我想這個就不應該問我了，因為我也是3個問號呀！」

彭文正指控蔡英文博士論文造假，向法院提出確認告訴，全案纏訟6年，一審他敗訴；二審5月27日宣判「上訴駁回」，全案可上訴。李晶玉因被問老公是否還無法返台？她語帶哽咽表示：「這個部分我很想請教賴清德總統，就是這件事要不要好好處理一下？為什麼有人可以封存資料這麼久，然後就無法開庭，可是卻趁著我們陪孩子去舊金山管旋樂團考試的時候，可以逕自發布通緝，甚至開庭時間都不商量，甚至我們申請網路開庭都不允許，這是不是一個很奇怪的現象？」

李晶玉接著表示尊重彭文正的言論自由，坦言：「也許我不是全然同意他很多的想法，我們是2個獨立的人，不同的思想、不同的人格，還有不同使命，但是我覺得就另外1個旁觀者而言，我覺得這件事情他是受很多委曲的，而且他堅持做1個台大研究所所長該做的事情，問該問的問題。」

彭文正滯美4年多。翻攝彭文正臉書

被問是否感到委曲，李晶玉說：「當然啊！他（彭文正）只問了一個問題就是為什麼找不到妳（蔡英文）的論文？全世界看不到一份真正的正式的論文，我想這個問題問的很正常，而最後給大家看到的也不是那一份正式的呀！那這個答案始終沒有結果呀，那為什麼可以是這樣的呢？」

至於彭文正近況，李晶玉透露：「他很好啊！他就是在家裡面做節目，他仍然很堅持做新聞人該做的事情。」還說老公喜歡種水果，「我們家的水果多得不得了，我們家的柿子，1棵樹可以生產400顆吧」！

對於彭文正滯美4年多，李晶玉坦言老公也想回台，「他說了這麼多為了國家民族進步好的話，應該是他很深愛這個土地才會這麼做，因為每1個人做任何一件事情都會去稍微算一下後果，那為什麼他敢不計後果的做這個事情、其他人不敢？我想這也是我很尊重他的地方」。

