李晶玉籲賴清德正視「論文案」！心疼彭文正遭通緝內幕：他受了很多委屈

資深媒體人李晶玉今（4日）出席由藝人黃國倫、寇乃馨夫婦主辦的「聖誕文化藝術嘉年華」記者會。久未公開露面的她，目前在北美優視電視台工作，此次代表電視台返台參與盛會。經常往返台美兩地的李晶玉，在活動中被問及丈夫彭文正的近況時，她語氣心疼地做出回應，並對彭文正遭遇的司法案件表達強烈不滿。

彭文正堅持新聞工作 李晶玉曝舊金山居家生活

談到丈夫彭文正的現況，李晶玉表示：「他很好啊，他就是在家裡面做節目，他仍然很堅持做新聞人該做的事情。」她透露彭文正目前定居在美國加州舊金山，除了持續他的媒體工作外，私下生活則充滿田園樂趣，「他就是喜歡種水果，所以我們家水果多得不得了」。

彭文正論文案司法進度：一審敗訴通緝中

資深新聞人彭文正因質疑蔡英文總統論文造假，多年前向法院提起「確認博士論文不存在」訴訟。此案於 2022 年一審判決彭文正敗訴，他隨後提出上訴。今年 5 月，高等法院認為此案缺乏確認利益，駁回了上訴。此外，彭文正另涉嫌誹謗蔡英文學歷，由於他身在美國且法院認定有逃亡事實，因此北院已對他發布通緝令。

李晶玉公開向賴清德喊話 質疑司法程序公平性

針對彭文正遭遇的困境，李晶玉表達了她的憤怒與不解。她公開表示：「很想要請教賴清德總統，就是這件事情要不要好好處理一下？」她隨後列出多項司法程序上的質疑，包括：資料長期被封存導致無法開庭、在陪伴孩子赴舊金山考試期間發布通緝、未協商開庭時間，以及不允許網路開庭等。李晶玉強調，這些都是「很奇怪現象」。

堅信丈夫言論自由 李晶玉哽咽透露委屈

李晶玉表示，她完全尊重彭文正的言論自由，並強調「就一個旁觀者而言，這件事情他是受了很多委屈的」，談到此處時，她的言語中帶著哽咽。對於彭文正是否有意願返台，李晶玉給予肯定答覆：「當然啊！我想他在這邊奮鬥這麼久，説了這麼多為了國家民族進步好的話，應該是他很深愛這片土地才會這麼做」。她也透露，此次返台預計停留一個月，暑假期間都會帶孩子回台灣學習中文及樂器。



