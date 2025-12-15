李曉鐘34年紮根桃園交棒 李凱倫接手服務團隊衝刺2026

桃園市副議長李曉鐘（右）功成身退，交棒女兒李凱倫（左）參選桃園區市議員。(圖/曾增勳攝)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者曾增勳

桃園市有意2026市議員選戰的現任或新人備戰，現任市議會副議長李曉鐘宣布交棒女兒李凱倫，街頭掛出父女交棒廣告看板，李曉鐘更手把手帶領女兒走訪基層和團體爭取曝光，他今天接受專訪談交棒時表示，這屆選上後考量自己年紀等因素，又看許多二代從政，心想政治生態須有年輕人想法和帶進新思維作法，有助政治環境發展，他思考再三決定交棒，希望女兒全心全力延續地方服務熱忱，讓桃園更好。

年滿66歲的李曉鐘的父親早逝，母親獨自撫養兄弟姊妹六人，他排行老大，早年家貧接受家扶中心認養資助，放棄升學，當過車廠學徒、開過大貨車，因緣參選從政，以溫和個性和地方服務認真，一路得到桃園區地方市民支持，擔任縣、市（升格）議員共八屆，包括四屆副議長，他感念鄉親支持，從政34年服務地方基層的心，始終不改初衷，他自認已有一定年紀，加上個人因素，決定交棒年輕下一代。

桃園市副議長李曉鐘（右）交棒女兒李凱倫（左）參選桃園區市議員，廣告看板掛出曝光。(圖/曾增勳攝)

國民黨籍的李曉鐘、無黨籍女兒李凱倫接受專訪，李曉鐘表示，自己很感念早年受家扶中心幫助，可說是認養家庭撫養長大，當年立志，「當我有機會回饋社會時，一定要回饋社會幫助弱勢家庭」，他從政擔任議員專心服務地方之餘，17年來每年向中南部果農購買柳丁1萬多斤，回饋育幼院及弱勢團體，也幫助果農，並長期參與宮廟事務結善緣，希望為社會盡一點心力。

李曉鐘表示， 30幾年來感謝鄉親支持，他紮根地方服務始終如一，「做好基層服務、回饋社會一直是我的心願」，當前政治環境，需要年輕人新思維作法，決定交棒女兒，女兒在他身邊學習應對，願意投身地方將服務，他連同服務團體整個交棒，希望女兒延續他在地方服務，以全心全力、百分百的熱忱深入基層為市民和地方服務。

7年級Y世代的李凱倫自台北市立大學畢業及完成英國伯明翰城市大學國際商業管理碩士，曾擔任國小代課老師、運動代理商產品採購，之後加入父親李曉鐘團隊學習地方基層服務，她說，自己從小在父親身上耳濡目染，看到父親對人民和社會的使命感，在選民和地方服務工作有著無比熱忱和熱情，即使跑行程早出晚歸，很忙很累卻很開心，卻沒看過父親倦怠，父親服務熱忱始終如一「讓我非常佩服」，她也是直到工作後，才更體會父親「工作要有熱忱熱情才會喜歡」的態度。

李凱倫表示，她父親看到很多二代從政帶進新觀念，也考慮退休，問她有無意願接棒，父親從政為人處事溫和，每次選舉每一張票都是服務而來，她看到父親地方服務得到這麼多鄉親支持，「很感動、也感謝鄉親長期對父親的支持」，她以父親為榮，決定接棒，幾個月來很「骨力」跟著父親腳步，勤走基層、增加曝光度，接觸了解愈多，愈知道地方服務很忙很辛苦，「我想爸爸可以，我也可以做到」，她會更努力傳承父親服務的熱忱和態度，假以時日有信心服務做得比父親更好。