李曼唯初戀之吻後，驚爆料：爸爸…也爆料小禎激吻廚師男友，看過很多次了

小禎與李進良的女兒李曼唯（Emma）演出《整形過後》出道，20日播出她登場的第3與第4集，李曼唯與曾向鎮戲中上演口罩吻，李曼唯（Emma）被問到外公（胡瓜）及離婚的爸媽看法，她坦言與「家人」一起收看時很害羞，媽媽則發出少女式歡呼。

20日播出的吻戲，是李曼唯16歲拍的，她提到拍吻戲當天，爸媽都表示很想到現場，Emma笑說：「我不讓他們來。」

21日李曼唯與劇中爸爸温昇豪、男友曾向鎮出席羅慧夫顱顏基金會活動，笑說播出後家人給他很多的指教，她說戲中罵爸爸的戲，就是她平時罵爸爸的樣子，並虧李進良跟劇中爸爸的一樣都愛遲到(現場一片笑聲)，她說：爸爸愛遲到是大家都知道事啊。

她被問胡小禎慶生時，公開與小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉）接吻畫面，Emma笑說私下「看過很多次了」。

現年18歲的Emma與曾向鎮相差12歲，剛好都屬豬，生肖差了一輪，坦言私下沒有共同話題。

影集《整形過後》舉辦公益座談「Love Makes Whole」，李進良掛名出品人，温昇豪在劇中飾演整形外科醫師「江浩宇」，他也是羅慧夫顱顏基金會愛心大使，也是劇集中李曼唯的爸爸。温昇豪分享，拍劇集後更了解「整形外科不是只為了變漂亮，而是幫助那些因為天生缺陷或外傷，被迫影響生活與社交的人，這才是整形外科最重要的本業。」