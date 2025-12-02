李有宜受「冷暴力」退黨？黃國昌這樣回應

▲民眾黨主席黃國昌表示，祝福李有宜早日完成學業。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜在上月30日宣布退黨，理由是全力投入論文寫作完成博士班學業，但仍遭外界聯想可能和民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸表態參選明年三蘆議員有關。資深媒體人黃光芹表示，李有宜長期遭遇「冷暴力」，簡單來說就是被排擠。對此，黃國昌今（2）日表示，他首次聽到李有宜遭受到冷暴力，但也再次祝福李有宜能夠順利的早日完成博士論文、完成學位。

民眾黨立院黨團今日舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民四問賴總統!!」記者會，會後媒體詢問李有宜退黨傳出遭受冷暴力一事，黃國昌表示，「老實講，我還真的不知道，對於我來講，我就是因為太忙新北市太大，所以我才有必要一區、一區去拜託人來當區主任」，請他們協助在地方服務工作的推展，而每一個人，他們自己的行程都很滿，他們在跑不是在跑空的，他每一個禮拜國會辦公室跟地方服務處會舉行聯合會議，每一個區主任這個禮拜接了幾個選服，跑了幾場會勘、跑了幾場宮廟、跑了幾場公祭，一條一條都要清楚的列出來，每一個選服的案件全部都要列管，全部都要追蹤，這個是他的團隊做事情的方式。

黃國昌說，面對黨內的初選原則，只有一個，公平、公開競爭，沒有任何人有特權、沒有任何一個地方是誰一定要優先，在民眾黨沒有這回事，這就是他剛剛跟大家講的，連現任議員都沒有優先。

黃國昌說，李有宜的事情，對他來講，接到訊息就是秘書長周榆修跟他說李有宜的指導教授跟她講，「希望她可以早日完成論文、完成學業」，這個是秘書長跟他回報的內容，他也請周榆修去關心，得到的回覆是這個樣子，那後續對他來講，曾經一起合作過的夥伴，他都珍惜過去的情誼，而且表達感謝，對於李有宜也是一樣，記者問他，就他知道的資訊如實的回答，「也祝福有宜能夠順利的早日完成博士論文、完成學位。」

