即時中心／顏一軒、陳治甬報導

前民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退黨，同時退出中央黨部媒體群組，外傳退黨決定與黨中央空降黨主席黃國昌子弟兵、「四大金釵」之一的三重蘆洲區周曉芸明年要競選同選區的市議員有關，甚至部分支持者不滿直接到周的臉書留言開嗆「空降」，而媒體人黃光芹更踢爆李有宜長期遭到「冷暴力」的對待。對此，民眾黨主席黃國昌今（2）日回應，他完全沒有聽聞李有宜遭遇的「冷暴力」，民眾黨初選機制公開透明，是透過黨代表大會通過的，「連現任議員都沒有優先權」。





今早10時15分，民眾黨立法院黨團召開「全民三問賴總統」記者會，包含身兼黨團總召的黃國昌、立委林憶君等人出席。

記者提問，媒體人說日前退黨的李有宜遭受中央「冷暴力」，未來如何建立選舉公平機制？以及黃國昌未來可以跟其他人合掛看板嗎？對此，黃國昌表示，民眾黨沒資源也沒宣傳，有人願意合照掛看板，歡迎都來不及了；屏東縣也有議員想要跟白委林國成合掛看板，黨中央立場都是歡迎。

黃國昌強調，民眾黨從北到南沒有幾塊看板，他不敢自稱大咖，擬參選人願意自掏腰包合掛看板幫黨宣傳，都歡迎。

他指出，民眾黨初選機制公開透明，是透過黨代表大會通過的，「連現任議員都沒有優先權」。黨中央針對特定選區發公告，公告期間有人登記，地方黨部會做資格審查，如果要協調，就只在這個階段協調，和兩大黨不一樣，不會在公告前就去搓圓仔湯；協調不成就進行全民調，挑出最強候選人；除非艱難選區無人登記，才會採徵召。

他並補充，民眾黨在新北各區有區主任，新北雖是他責任區，但他入黨就表態不會更動既有黨部人事安排，維持原團隊，用加法拓展地方服務。

最後，黃國昌澄清，有志參選者都要按照黨內機制、沒有特權，「我完全沒有聽聞李有宜遭遇的冷暴力」；民眾黨秘書長周榆修向他轉達，李有宜的指導教授要求她早日完成學業，他對曾經一起打拚的夥伴都心存感謝，祝福李有宜早日取得博士學位。





原文出處：快新聞／李有宜因冷暴力、子弟兵搶地盤退黨？黃國昌回應了

