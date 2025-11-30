李有宜宣布退黨、辭發言人 民眾黨：尊重個人生涯規畫

民眾黨發言人李有宜今天（30日）宣布，即日起辭去發言人職務，並退出民眾黨，將全力專注博士班學業，期早日學成畢業，返回政壇為民服務。民眾黨表示，尊重其個人生涯規畫，已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

民眾黨發言人李有宜（前右）30日宣布，即日起辭去發言人職務，並退出民眾黨。 （中央社資料照）

李有宜上午在臉書發文表示，親愛的支持者與黨員朋友們，「本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨」，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，後會有期。

台灣民眾黨則透過媒體群組指出，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對民眾黨的付出，以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。民眾黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

廣告 廣告

李有宜畢業於台大會計系、美國哥倫比亞大學公共行政碩士，曾任前民進黨立委羅致政辦公室助理，並參加過國民黨議員初選，2022年以無黨籍參選過台北市中正萬華區議員，最終落選。

李有宜在2023年8月擔任民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人，並接受民眾黨徵召，參選2024年新北市第2選區（五股、蘆洲、三重16里）立委選舉，挑戰民進黨立委林淑芬，是區域立委選舉藍白合示範區，但仍落選。

李有宜近期在臉書仍會分享她在三重、蘆洲跑行程的照片，被點名參選2026年三蘆區新北市議員，民眾黨主席黃國昌則與其三重蘆洲區主任周曉芸在10月成立聯合服務處。網友在李有宜貼文下留言，「經營那麼久被空降的弄掉，這樣真的不好」、「有點內鬥的味道了」。