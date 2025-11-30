李有宜宣布退黨震動三蘆選情 綠議員：民眾黨票源重新集中 民進黨不掉以輕心

在三蘆地區耕耘2年多的李有宜（右二），30日宣布辭去民眾黨黨職，並正式退黨，將全力投入博士班學業。（張鎧乙攝）

民眾黨發言人李有宜30日突然宣布辭職並退黨，全力回校拚博士學位。對此，民進黨新北市議員彭佳芸受訪時表示，李有宜若確定不參選，民眾黨票源因此集中，對既有選局可能產生牽動；然而三蘆選區本就競爭激烈，民進黨即使已有6席，也「不能掉以輕心」，仍需全力面對未來變數。

李有宜退黨消息曝光後，地方社群議論不斷。有人質疑：「這樣的玩法，還有誰想衝鋒在前？」也有人批評黨中央偏袒：「都四大金釵在帶，哪有可能初選？」更有人心疼地喊出：「有宜加油，不需要民眾黨提名也可以當選。」

被問及李有宜退黨是否衝擊三蘆選情，彭佳芸指出，確實會造成一定影響，「地方上跑得久，見面三分情」，李有宜過去2年多深耕三重、蘆洲，累積一定基礎，突然退場，「多少都會拉扯到現在的選情」。彭分析，若李有宜真正退出明年議員戰場，民眾黨票源恐更集中到單一候選人身上，「白營在區域的力量可能因此更明確」。不過她也補充，目前距離選舉還有1年，各黨都未完成提名，「變數還很多」。

至於民進黨是否會出現新人參選，彭佳芸回應：「目前沒有看到。」她說，民進黨目前在三蘆已有6席，是高度競爭區域，是否再提新人，須待初選登記後才會明朗。彭分析，目前國民黨在三蘆尚未定案提名策略，「看起來他們也還在評估」，若藍營採取保守提名，對綠營既有席次壓力會更大。

