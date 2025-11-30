李有宜宣布退黨！民眾黨：尊重個人生涯規劃

▲李有宜宣布退出民眾黨。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜今（30）日突在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，將專注博士班學業，希望早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期！」對此，民眾黨中央黨部表示，尊重其個人生涯規劃。

李有宜曾待過民進黨前立委羅致政辦公室，但並未加入民進黨，2022年參加國民黨台北市議員初選失利後加入民眾黨，2023年接任柯文哲競辦發言人，並參選新北市三重蘆洲選區立委挑戰綠委林淑芬，因國民黨未推人選被視爲「藍白合示範區」，但最終挑戰未成功。

廣告 廣告

針對李有宜退黨一事，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。台灣民眾黨已在第一時間表達關心，祝福她早日完成學業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陸戰隊又傳憾事！99旅中尉稱檢查槍彈擊發身亡 軍方回應了

陳時中不滿遭狗仔跟拍提告了！黃國昌狂嗆「可笑」：是要告什麼

2027武統台灣暖身？12架共機出海「遠海長航」訓練 國軍嚴密掌握