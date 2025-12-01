李有宜才退黨、周曉芸秒掛合體黃國昌看板！外界質疑「內定」子弟兵

民眾黨發言人李有宜昨（11/30）無預警宣布退黨，成了引爆黨內矛盾的導火線，外界盛傳，與黃國昌辦公室主任周曉芸「空降卡位」參選新北市三蘆議員有關，尤其近期周曉芸還高調在選區掛上與黃國昌合體看板，民眾黨前秘書長謝立功、中央委員蔡壁如紛紛跳出來替李有宜抱不平。

李有宜三蘆區曾吸8.4萬票 黃光芹曝她遭受「冷暴力」

無預警退黨，李有宜拋出震撼彈，但她上屆新北三重蘆洲立委選戰拿下8.4萬票，惜敗現任立委林淑芬，原本預計投入2026三蘆議員大選，如今辭黨職且離開民眾黨，被質疑和周曉芸有關！

廣告 廣告

黃國昌三蘆區主任周曉芸臉書發文，放上自己和黃國昌合體看板，主席子弟兵搶佔同區議員席次，深耕多年的李有宜是否因此心寒，對此前民眾黨秘書長謝立功認為，如果先跟某一個人掛了看板，那請問對其他人的感受又是如何，黨部要如何做到公平公正；民眾黨中央委員蔡壁如也說，不要讓這些地方深耕的黨員太傷心、太失望。

力挺民眾黨的媒體人黃光芹直播開砲，冷暴力的對待，周曉芸就是空降，不會服人，潛台詞就給人家感覺「這已經是內定了」。

金釵們黨內對決 黃守仕：真的拖了一段時間

但黃國昌的「金釵」問題已經不是第一天，他上月30日在汐止合體何青瑜，高調宣布「第五金釵」，原本黃國昌新北四大選區主任被戲稱「四大金釵」，除了三蘆區的周曉芸，還有汐止金山萬里陳語倢，中和陳怡君與板橋林子宇，不過在李有宜退黨後，深耕汐止金山的民眾黨新北黨部汐止主任黃守仕，與曾參選中和議員立委張啓楷助理王如意，恐怕都將和金釵們黨內對決。

黃守仕直言，真的拖了也滿長一段時間，現在12月、明年就2026年，再久的話如果對手兩方都有在跑，會太慢做什麼協調、民調。

「四大金釵」總是高調黏在黃國昌身邊、搶曝光，白色力量布局下屆選戰，如今國王人馬卻恐怕讓黨內同志心中不服！

台北／陳蜀強、彭以德 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

民眾黨爆退黨潮？徐國勇喊：歡迎大家加入民進黨

否認因周曉芸空降退黨 跳槽藍營選2026？李有宜：不排除任何可能性

民眾黨發言人李有宜「這原因」突然宣布退黨 高喊後會有期