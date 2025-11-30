李有宜拋震撼彈宣布「請辭民眾黨發言人並退黨」 理由曝光

有意參選2026新北市第四選區市議員選舉的李有宜（中），30日宣布退出民眾黨，全力專注博士班學業，引發外界質疑「內鬥的味道」。（摘自李有宜臉書粉專）

曾代表民眾黨2024年參選新北市第二選區（五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里）立委，並挑戰綠委林淑芬失利的李有宜，原本不斷被點名轉戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但30日上午宣布退出民眾黨並辭掉黨職，「全力專注博士班學業」。

李有宜30日上午於臉書發文表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」

李有宜2022年在國民黨爭取台北市第5選區（中正萬華）市議員候選人提名未果，並以無黨籍身份自行參選，最終落選，並於2023年遭國民黨撤銷黨籍；而李有宜隨後加入民眾黨，並代表民眾黨參選新北市第二選區立委，由於國民黨在該區未提人選，因此成為立委選舉「藍白合示範區」之一，但仍輸給林淑芬。

李有宜原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但民眾黨主席黃國昌同時派「金門小姐姐」周曉芸擔任其服務處三重蘆洲區主任，日前還掛上合照看板，造成民眾黨在該區出現「雙姝對決」。

根據民眾黨規定，倘若同一選區有超過提名名額的人想選，先以協調為主，協調未果再比民調，如今李有宜宣布退黨，引發支持者譁然，在臉書下方留言「為什麼要到退黨呢？可惜了」、「議員初選沒了？」、「有點內鬥的味道了…..金害…」

