李有宜敵不過空降退黨！陳柏惟比喻像"這物品"！

民眾黨發言人李有宜宣布辭職退黨，原因是專注博士班學業，但外界推測，與黃國昌子弟兵周曉芸參選三蘆地區議員選舉有關，回顧2024年選舉，李有宜對上民進黨立委林淑芬，以8.4萬票高票落選，媒體人黃光芹指出，李有宜長期遭黨內冷暴力對待，很多活動都沒被通知，民眾黨改朝換代後，新舊主席各自擁山頭，黨內矛盾逐漸浮出水面。

立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目中指出，李有宜事件就叫做免洗筷，很像是一些慣老闆把員工當免洗筷用，拗他免錢加班，不聽話就開除，李友宜就是典型的「政治免洗筷」，大家以為李友宜被鬥掉後會光榮的離開，其實並不會，從剛剛潔民哥秀的圖卡就可以發現，李友宜成落敗的母雞，陳柏惟還提到，這種「退黨後被黨內鬥爭」的事，自己跟亮君議員心有戚戚焉，本來離開還想保全黨的招牌，卻不知裡面就在笑我們，譬如「男女關係很亂」之類的話，開始放風聲，總而言之全都是政治鬥爭的一環。

